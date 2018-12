Solskjær einn af þeim sem kemur til greina að taka tímabundið við United

Ole Gunnar Solskjær fyrrum stjóri Cardiff og núverandi þjálfari Molde er einn af þeim sem kemur til greina að taka tímabundið við Manchester United.

United leitar sér að stjóra út tímabilið eftir að Jose Mourinho var rekinn úr starfi í morgun.

Laurent Blanc er einnig einn af þeim sem kemur til greina, hann og Solskjær eru báðir fyrrum leikmenn félagsins.

United ætlar ekki að ráða stjóra til framtíðar fyrr en næsta sumar, sagt er að Mauricio Pochettino stjóri Tottenham sé þar efstur á blaði.

Uppsögn Mourinho kom sumum á óvart enda höfðu ensk blöð skrifað að hann myndi fá meiri tíma frá félaginu.

Glazer fjölskyldan sem á United fékk hins vegar nóg þegar United tapaði 3-1 gegn Liverpool um helgina.

