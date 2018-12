Klopp vonar að Mourinho horfi á alla titlana sem hann hefur unnið: ,,Hann er magnaður stjóri“

Manchester United hefur staðfest að búið sé að reka Jose Mourinho frá félaginu.

Mourinho er rekinn frá United eftir slæmt tap gegn Liverpool á sunnudag, stjórn United hefur fengið nóg. Mourinho er á sínu þriðja tímabili með félagið en gengi liðsins í ár hefur verið slakt. United er langt frá toppliðum deildarinnar en Mourinho vann þrjá titla á fyrstu leiktíð sinni, síðan þá hefur hallað undan fæti.

Mourinno mætti á æfingasvæði félagsins klukkan 9:02 í morgun, hann var eins og alltaf keyrður á svæðið á glæsilegum Jaguar bíl. 44 mínútum síðar var hann búinn að funda með Ed Woodward, stjórnarformanni félagsins sem rak hann úr starfi.

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool sem vann Mourinho á sunnudag segir að stjórinn frá Portúgal sé magnaður.

,,Ég get ímyndað mér að síðustu mánuðir hafi ekki verið skemmtilegir, það er ekki gaman að fá allar þessar spurningar,“ sagði Klopp.

,,Það getur enginn tekið það frá honum, það sem hann hefur unnið á ferli sínum. Ég vona að það sé í huga hans þegar hann fer, hann er magnaður stjóri.“

