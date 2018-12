Gary Neville brjálaður eftir færsluna frá Pogba – Skorar á United að reka hann líka

Gary Neville, fyrrum fyrirliði Manchester United vill að félagið sendi Paul Pogba sömu leið og Jose Mourinho.

Pogba, miðjumaður Manchester United virðist fagna því að Jose Mourinho hafi verið rekinn frá félaginu. Mourinho var rekinn frá félaginu í dag en hann og Pogba hafa ekki átt skap saman síðustu vikur.

Mourinho hafði skutlað Pogba á bekkinn en miðjumaðurinn vildi ekki lengur leggja sig fram fyrir Mourinho.

Pogba ákvað að skella sér á Twitter og Instagram og virðist vera að fagna því að Mourinho hafi verið rekinn. ,,Settu fyrirsögn á þetta,“ skrifaði Pogba á Twitter en hann eyddi færslunni skömmu síðar.

Gary Neville vonar að félagið taki á svona málum og kallar eftir því á Twitter að United losi sig við Pogba.

,,Settu fyrirsögn á þetta, þú ættir að gera það sama,“ skrifaði Neville til Pogba.

“ Caption This “

You do one as well !

— Gary Neville (@GNev2) December 18, 2018