Flugvöllurinn í Manchester gerir grín að Mourinho

Jose Mourinho, fyrrum stjóri Manchester United þarf ekki að hafa áhyggjur af peningum næstu daga og vikur. Mourinho var rekinn frá United í dag.

Með uppsagnarbréfinu fær Mourinho nefnilega 24 milljónir punda í greiðslu til sín. Um er að ræða 3,7 milljarða íslenskra króna.

Mourinho stýrði United í tvö og hálft ár, ekki er ár síðan að Mourinho fékk nýjan og betri samning hjá félaginu.

Ed Woodward sem verið hefur stjórnarformaður Manchester United síðustu ár hefur tekið margar vondar ákvarðanir fyrir félagið.

Flugvöllurinn í Manchester virðist hafa gaman af því að Mourinho hafi verið rekinn.

,,Veit einhver hversu mörg flug eru til Portúgal í dag?,“ skrifar flugvöllurinn á Twitter.

Líklegast er þó að Mourinho taki lestina til London í dag þar sem fjölskylda hans býr, þaðan fer hann svo væntanlega í gott jólafrí, í sólina.

Does anyone know how many departures we have to Portugal today? ⚽🇵🇹✈

— Manchester Airport (@manairport) December 18, 2018