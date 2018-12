Evra pirraður á þeim sem gagnrýna Pogba og Mourinho: Reynir að gefa félaginu ráð

Manchester United hefur staðfest að búið sé að reka Jose Mourinho frá félaginu.

Mourinho er rekinn frá United eftir slæmt tap gegn Liverpool á sunnudag, stjórn United hefur fengið nóg. Mourinho er á sínu þriðja tímabili með félagið en gengi liðsins í ár hefur verið slakt. United er langt frá toppliðum deildarinnar en Mourinho vann þrjá titla á fyrstu leiktíð sinni, síðan þá hefur hallað undan fæti.

Búið er að teikna Paul Pogba og Jose Mourinho, sem mennina sem bera ábyrgð á þessu hræðilega gengi.

Patrice Evra, fyrrum leikmaður félagsins reynir að gefa félaginu og stuðningsmönnum ráð, út úr þessu vonda tímabili.

,,Það sem pirrar mig mest er þegar fólk er að einbeita sér að Pogba og Jose Mourinho,“ skrifar Evra á Twitter.

,,Einbeitum okkur að því að byggja upp í stað þess vera í sandkassanum, það er bara óvirðing gagnvart merki United. Núna er það bara jákvæðni sem virkar.“

The thing that is annoying me the most right now is why are people so focused on @paulpogba and Jose Mourinho. Let's focus on rebuilding something solid instead of being in a playground. Doing this is only disrespecting the badge, from now we only need positivity. #ManUtd #MUFC pic.twitter.com/ClmWqmgf7G

— Patrice Evra (@Evra) December 18, 2018