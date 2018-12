Carrick tekur við United til að byrja með – Möguleiki að nýr maður komi á næstu vikum

Michael Carrick mun taka tímabundið við Manchester United, til að byrja með. Hann tekur við eftir að Jose Mourinho var rekinn frá félaginu í dag.

Manchester United staðfesti fyrir stundu að Mourinho hefði verið rekinn úr starfi sínu, tíðindin koma tveimur dögum eftir tap gegn Liverpool.

Mourinho hefur ekki virkað ánægður í starfi á þessu tímabili, deilur hans við stjórn félagsins um leikmannakaup hafa haft áhrif.

Gengi United hefur verið í frjálsu falli og erfitt að sjá Mourinho snúa því við. Leikmenn höfðu margir ekki áhuga á að spila fyrir hann.

Carrick mun því stýra æfingum þessa næstu daga, en enskir miðlar segja möguleika á því að annar stjóri komi svo og klári tímabilið.

Málið er í skoðun og mun United reyna að finna farsæla lausn á næstu 48 klukkustundum.

