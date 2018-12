Adidas útskýrir færslur Pogba: Herferð með þeim og tímasetningin var löngu ákveðin

Það varð allt vitlaust í morgun þegar Paul Pogba fór að senda út færslur á samfélagsmiðlum. Rúmum hálftíma eftir að Jose Mourinho var rekinn frá Manchester United.

Pogba, miðjumaður Manchester United virtist þar fagna því að Jose Mourinho hafi verið rekinn frá félaginu. Mourinho var rekinn frá félaginu í dag en hann og Pogba hafa ekki átt skap saman síðustu vikur.

Mourinho hafði skutlað Pogba á bekkinn en miðjumaðurinn vildi ekki lengur leggja sig fram fyrir Mourinho.

Það var hins vegar ekki Pogba sem sendi færslurnar út enda var hann sjálfur á æfingu, færslurnar voru hluti af herferð sem hann er í hjá Adidas.

Það var því samfélgsmiðlastjóri Pogba sem sendi þetta út en það var ákveðið fyrir löngu að þessar færslur færu frá Pogba í dag.

Þeim var hins vegar eytt skömmu síðar til að hella ekki olíu á eldinn enda voru margir stuðningsmenn United strax reiðir út í Pogba.

Confirmed by contact within @adidassoccer: "#Pogba's social media posts were a scheduled event, part of a marketing campaign. Immediately taken down once it became apparent that it could be misconstrued as disrespectful to Manchester United and José Mourinho"

— Chris Williams (@Chris78Williams) December 18, 2018