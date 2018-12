Aðeins Ferguson með betra sigurhlutfall en Mourinho hjá United

Manchester United hefur staðfest að búið sé að reka Jose Mourinho frá félaginu.

Mourinho er rekinn frá United eftir slæmt tap gegn Liverpool á sunnudag, stjórn United hefur fengið nóg. Mourinho er á sínu þriðja tímabili með félagið en gengi liðsins í ár hefur verið slakt. United er langt frá toppliðum deildarinnar en Mourinho vann þrjá titla á fyrstu leiktíð sinni, síðan þá hefur hallað undan fæti.

Mourinno mætti á æfingasvæði félagsins klukkan 9:02 í morgun, hann var eins og alltaf keyrður á svæðið á glæsilegum Jaguar bíl. 44 mínútum síðar var hann búinn að funda með Ed Woodward, stjórnarformanni félagsins sem rak hann úr starfi.

Mourinho kveður United með 59,15 prósent sigurhlutfall, það er það næst besta í sögu félagsins. Aðeins Sir Alex Ferguson vann hlutfalslega fleiri leiki.

þá er Mourinho með hærra sigurhlutfall en Jurgen Klopp hefur hjá Liverpool og Mauricio Pochettino hefur hjá Tottenham.

