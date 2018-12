Mata sár eftir tapið gegn Liverpool: Ekkert blogg í dag

Juan Mata, leikmaður Manchester United, er maður fólksins en hann er í góðu sambandi við sína stuðningsmenn.

Mata er vanur að skrifa blogg á heimasíðu sína í hverri viku þar sem hann fer yfir ýmislegt áhugavert.

Mata þykir vera mjög vinalegur maður og horfir ekki of stórt á sig eins og aðrir íþróttamenn eiga til.

Spánverjinn gaf út tilkynningu í dag þar sem hann tjáði fólki það að það kæmi ekkert blogg inn á síðuna í dag.

Mata sagðist ekki vera með neitt til að deila með sínum aðdáendum og vonar að fólk skilji þá ákvörðun.

Mata kom við sögu í leik Manchester United og Liverpool í gær en United tapaði leiknum nokkuð illa, 3-1.

I don’t have a blog post to share with you today. I imagine that you all understand. Thank you, as always. https://t.co/rb1jVRgQKV

— Juan Mata García (@juanmata8) 17 December 2018