Liverpool endurheimti toppsætið í ensku úrvalsdeildinni í gær er liðið fékk Manchester United í heimsókn. Leikurinn á Anfield var mjög fjörugur en fyrsta mark leiksins skoraði Sadio Mane fyrir heimamenn eftir góða sendingu Fabinho.

United tókst þó að jafna fyrir lok fyrri hálfleiks er Jesse Lingard kom boltanum í netið eftir mistök Alisson Becker í marki Liverpool. Í síðari hálfleik kom Xherdan Shaqiri við sögu hjá Liverpool og átti hann eftir að breyta leiknum.

Shaqiri skoraði tvö mörk með stuttu millibili og náði að tryggja Liverpool 3-1 sigur á erkifjendum sínum. Bæði skot Shaqiri fóru af leikmanni United og í netið en útlit er fyrir að hann fái bæði mörkin skráð á sig.

Manchester United gisti á Titanic hótelinu í Liverpool borg fyrir leikinn og það hafa ensk blöð notað í umfjöllun sinni.

,,Manchester United varði nóttinni á Titanic hótelinu og sökk síðan eins og skipið fræga,“ skrifar blaðamaður Mirror.

Titanic skipið er eitt það frægasta en það sökk á leið sinni frá Englandi til Bandaríkjanna.

