Klopp búinn að bæta met Rodgers og Benitez

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, hefur náð ansi fínum árangri með félagið eftir að hafa tekið við árið 2015.

Klopp er vinsæll á Anfield þessa dagana en Liverpool situr á toppnum í ensku úrvalsdeildinni eftir 17 umferðir.

Klopp og félagar unnu Manchester United í úrvalsdeildinni í gær en liðið hafði betur með þremur mörkum gegn einu.

Liverpool er nú taplaust í ensku úrvalsdeildinni í 18 leikjum í röð og bætti Klopp met þeirra Rafael Benitez og Brendan Rodgers. Liverpool hefur aldrei verið taplaust eins lengi og í dag.

Benitez náði að spila 17 leiki í röð án þess að tapa en hann var stjóri Liverpool frá 2004 til 2010.

Rodgers var þjálfari Liverpool frá 2012 til 2015 og tókst að spila 16 leiki í efstu deild án þess að tapa.

Klopp hefur því bætt met þeirra beggja en Liverpool er eina taplausa liðið í úrvalsdeildinni á leiktíðinni.

