Vörn United fær á sig alltof mörg mörk – Ótrúleg tölfræði

Manchester United fékk á sig þrjú mörk gegn Liverpool í dag er liðin áttust við á Anfield í ensku úrvalsdeildinni.

United hefur nú fengið á sig 29 mörk í deildinni í aðeins 17 leikjum og þá hefur liðið einnig skorað 29 mörk.

United hefur fengið á sig fleiri mörk á þessari leiktíð en á öllu síðasta tímabili þegar liðið fékk á sig 28 mörk í 38 leikjum.

Árangur United var nokkuð góður á síðustu leiktíð og hafnaði liðið í öðru sæti deildarinnar á eftir Manchester City.

Það gengur þó erfiðlega fyrir þá rauðu að halda hreinu í dag og virðist vörn liðsins ekki ná nógu vel saman.

Það eru 20 leikir eftir í deildinni á tímabilinu og miðað við tölfræðina gæti liðið sett nýt persónulegt met í mörkum fengin á sig.

29 – Manchester United have now conceded 29 goals in the Premier League this season; one more than they did in the entirety of the 2017/18 campaign (28). Update. https://t.co/mUxxEdYt2V

— OptaJoe (@OptaJoe) 16 December 2018