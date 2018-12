Versta byrjun United í 28 ár

Erfiðleikar Manchester United á tímabilinu hafa ekki farið framhjá mörgum en liðið tapaði gegn Liverpool í dag.

United er í sjötta sæti deildarinnar þessa stundina og er heilum 19 stigum á eftir toppliði Liverpool.

Þetta er versta byrjun United í heil 28 ár en liðið hafnaði í öðru sæti deildarinnar á síðustu leiktíð.

Það tryggði liðinu sæti í Meistaradeildinni og mun liðið leika í 16-liða úrslitunum í febrúar.

United er aðeins með 26 stig eftir fyrstu 17 leikina sem hefur ekki gerst frá árinu 1991.

Þá náði United einnig í 26 stig úr 17 leikjum og ljóst er að liðið verður ekki í titilbaráttu þegar deildinni lýkur í maí.

26 – Manchester United have picked up 26 points after their first 17 Premier League games; their worst points haul in the top-flight at this stage since 1990-91 (also 26 points). Dip. pic.twitter.com/FI2avHKq1D

— OptaJoe (@OptaJoe) 16 December 2018