Klopp búinn að vinna öll liðin eftir sigurinn í dag

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, sá sína menn vinna Manchester United í dag með þremur mörkum gegn einu.

Xherdan Shaqiri reyndist hetja Liverpool í leik dagsins en hann skoraði tvö mörk fyrir liðið í síðari hálfleik.

Klopp hafði aldrei unnið United í deildinni fyrir viðureign dagsins en gat loksins fagnað sigri gegn Jose Mourinho.

Klopp hefur nú tekist að sigra öll 26 liðin sem hann hefur mætt í úrvalsdeildinni á tíma sínum hjá Liverpool.

United var eina liðið sem hafði ekki tapað fyrir Klopp en nú er hægt að stroka öll nöfnin út af listanum.

M̶a̶n̶c̶h̶e̶s̶t̶e̶r̶ ̶U̶n̶i̶t̶e̶d̶

Jürgen Klopp has now beaten all 26 teams he has faced in the Premier League at least once.

Finally crossing the Red Devils off his list. pic.twitter.com/deC0AjRkUK

— Squawka Football (@Squawka) 16 December 2018