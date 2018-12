Helsti gagnrýnandi Pogba fær að heyra það – Minnir fólk á verðlaunin

Það hefur enginn gagnrýnt miðjumanninn Paul Pogba meira á tímabilinu en hinn litríki Graeme Souness.

Souness starfar sem sparkspekingur hjá Sky Sports en var áður frábær leikmaður fyrir Liverpool.

Souness hefur hraunað yfir Pogba á þessari leiktíð og er alls ekki ánægður með viðhorf leikmannsins.

Pogba spilar með Manchester United eins og flestir vita og kom ekki við sögu í dag er liðið mætti Liverpool.

Stan Collymore, fyrrum leikmaður Liverpool, fer aðeins yfir þessa gagnrýni Souness á Twitter-síðu sinni.

Þar fer Collymore yfir bikara beggja leikmanna en Pogba er aðeins 25 ára gamall og á nóg eftir.

Collymore minnir fólk á það að Souness hafi aðeins unnið tvo fleiri bikara en Pogba sem mörg ár eftir.

Það er nokkuð óhætt að segja að Pogba muni vinna fleiri titla en Souness á ferlinum en hvar það verður er stóra spurningin.

Collymore skilur ekki hvernig Souness getur gagnrýnt viðhorf Pogba í hverri viku, miðað við það sem hann hefur unnið á ferlinum.

I don’t get Souness/Pogba thing.

Pogba’s insistence on getting involved in lots of off the field stuff is undoubtedly a distraction.

But attitude isn’t right? He’s won World Cup, 4 Scudetto and 5 other major honours!

2 less than Souness’s (a great) whole career!

— Stan Collymore (@StanCollymore) 16 December 2018