Chris Smalling framlengir við Manchester United

Chris Smalling, leikmaður Manchester United, hefur skrifað undir nýjan samning við félagið.

Þetta var staðfest í kvöld en Smalling hefur undanfarin átta ár leikið með enska stórliðinu.

United gaf frá sér stutta tilkynningu þar sem má sjá mynd af Smalling skrifa undir samninginn.

Þessi 29 ára gamli leikmaður kom til United árið 2010 en hann var keyptur af Sir Alex Ferguson.

Fyrir það lék Smalling með Fulham í tvö ár en hann hóf atvinnumannaferilinn í utandeildinni með Maidstone.

Smalling hefur leikið 13 deildarleiki fyrir United á leiktíðinni en hefur reglulega verið fastamaður í Manchester.

We are delighted to announce @ChrisSmalling has signed a new #MUFC contract.

Congrats, Chris! 😃 pic.twitter.com/iKFK32ep84

— Manchester United (@ManUtd) 15 December 2018