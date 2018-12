Leikmenn United pirraðir á æfingatíma Mourinho á jóladag

Það er ekkert sérstakt ástandið hjá Manchester United, þessu sögufræga félaginu þessa stundina.

Félagið virkar stefnulaust og það andar köldu á milli Jose Mourinho, stjóra félagsins og Paul Pogba, sem er stærsta nafn félagsins.

Fleiri leikmenn þola ekki Mourinho þar má nefna Antonio Valencia sem er fyrirliði félagsins, hann hefur misst sæti sitt eftir að samband þeirra varð slæmt.

Nú eru leikmenn United pirraðir en í stað þess að setja á æfingu, snemma á jóladag eins og venjan er hjá flestum þá ætlar Mourinho að æfa síðdegis.

Liðið á leik á annan í jólum en yfirleitt er æft að morgni, leikmenn fá svo tíma með fjölskyldu sinni og koma svo á hótel að kvöldi.

Ensk blöð segja að þetta pirri leikmenn United sem fá vel borgað fyrir að mæta í vinnu sína.

