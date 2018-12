Gary Neville skilur ekki hvernig Lukaku gat orðið of þungur

Romelu Lukaku framherji Manchester United segist vera að létta sig til að ná flugi aftur í ensku úrvalsdeildinni.

Lukaku byrjaði tímabilið ömurlega en hefur nú skorað tvö mörk í síðustu þremur leikjum ársins.

Hann segist hafa bætt á sig vöðvamassa fyrir HM í Rússlandi sem hann reyni nú að losa sig við.

,,Ég reyni að losa mig við vöðva, ég verð að gera það,“ sagði Lukaku.

Gary Neville sérfræðingur Sky Sports skilur ekki hvernig Lukaku gat leyft sér að verða of þungur.

,,Ég skil ekki hvernig svona getur gerst, miðað við hvernig ég hugsaði sem leikmaður,“ sagði Neville.

,,Þú tókst aldrei séns með undirbúning, þú gast spilað illa, gefið mörk, gert mistök, klúðrað færi. Þannig hlutir gerast, þú tekur ekki séns með undirbúning.“

,,Þegar það eru 55 starfsmenn sem sjá um allt, næringu, styrk og formið á leikmönnum. Ég get ekki skilið hvernig leikmaður er með of mikið af vöðvum eða of þungur.“