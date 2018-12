Sjáðu hvað Van Dijk gerði eftir fréttir dagsins

Margir stuðningsmenn Liverpool gátu brosað í dag eftir tilkynningu félagsins í morgun.

Félagið staðfesti þá að Joe Gomez væri búinn að skrifa undir nýjan samning við félagið til ársins 2024.

Gomez hefur staðið sig mjög vel á Anfield en hann kom til félagsins fyrir þremur árum síðan.

Hann og Virgil van Dijk mynda mjög öflugt miðvarðarpar í Liverpool og er framtíðin björt.

Van Dijk var sjálfur mjög ánægður eftir að hafa heyrt fréttirnar og faðmaði liðsfélaga sinn á æfingu.

Hollendingurinn birti myndband af því á Twitter-síðu sína og segir að samningurinn sé vel verðskuldaður.

Myndbandið má sjá hér.

The moment I found out @J_Gomez97 signed his new deal!✍🏽 Well deserved brother 😁 #WeAreLiverpool pic.twitter.com/C2pqhBxh3g

— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) 10 December 2018