Salah sá fljótasti til að skora 40 mörk

Mohamed Salah skoraði þrennu fyrir lið Liverpool í dag sem mætti Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni.

Þetta var fyrsta þrenna Salah fyrir Liverpool á tímabilinu en liðið vann öruggan 4-0 útisigur.

Salah var markakóngur Englands á síðustu leiktíð á sínu fyrsta tímabili á Englandi fyrir þá rauðu.

Salah er fljótasti leikmaður til að skora 40 mörk fyrir Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

Það náði Egyptinn að gera í aðeins 52 leikjum sem er magnaður árangur.

Sóknarmaðurinn hefur verið gagnrýndur á leiktíðinni fyrir að vera ekki eins góður og í fyrra en svaraði vel fyrir sig í dag.

