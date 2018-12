Fellaini ekki refsað fyrir hártogið

Marouane Fellaini, leikmaður Manchester United, er ekki sá vinsælasti á meðal stuðningsmanna Arsenal.

Fellaini kom við sögu á Old Trafford í gær er United gerði 2-2 jafntefli við Arsenal í hörkuleik.

Belginn byrjaði leikinn á varamannabekknum en kom inná í síðari hálfleik í stöðunni 2-2.

Fellaini þykir oft vera grófur leikmaður og var heppinn að fá ekki spjald fyrir brot eftir að hafa komið inná.

Miðjumaðurinn reif þá í hár Matteo Guendouzi, leikmanns Arsenal og reyndi að stöðva sókn gestanna.

Enska sambandið fékk mál sitt á borðið og ákvað ekki að refsa honum.

No action against Marouane Fellaini for pulling Matteo Guendouzi's hair at Old Trafford last night. Ref gave a free kick, so matter closed.

— Simon Stone (@sistoney67) December 6, 2018