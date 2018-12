Besta byrjun Liverpool í sögu félagsins

Liverpool er taplaust í ensku úrvalsdeildinni eftir fyrstu 15 umferðirnar en liðið lék við Burnley í kvöld.

Burnley komst yfir í síðari hálfleik með marki frá Jack Cork en Liverpool kom til baka og vann 3-1 sigur að lokum.

Þeir James Milner, Roberto Firmino og Xherdan Shaqiri sáu um að skora mörk gestanna.

Liverpool er í öðru sæti deildarinnar með 39 stig, tveimur stigum á eftir toppliði Manchester City.

Þetta er besta byrjun Liverpool í sögu efstu deildar í 126 ára sögu félagsins.

Liðið hefur unnið 12 af þessum 15 leikjum og hefur þá gert þrjú jafntefli.

