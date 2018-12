Moyes reynir að fá starfið í Southampton

Southampton hefur ákveðið að reka Mark Hughes úr starfi þrátt fyrir jafntefli gegn Manchester United um helgina.

Hughes hefur stýrt Southampton í átta mánuði en gengið hefur ekki verið gott.

Stjóraferill Hughes hefur ekki gengið vel síðustu ár en hann var einnig rekinn frá Stoke á þessu ári. Southampton gerir kröfur á fínan árangur og Hughes hefur ekki náð að standa undir því.

David Moyes er byrjaður að reyna að fá starfið en hann hefur verið rekinn frá Manchester United, Real Sociedad og West Ham á síðustu árum.

Moyes vonast hins vegar til þess að Southampton horfi til þess að fá hann inn.

Sky sources say former @Everton, @WestHamUtd and @ManUtd manager David Moyes is keen on replacing Mark Hughes at @SouthamptonFC. 🔴⚪

What do you make of that, #SaintsFC fans? 😇 pic.twitter.com/Oo46NhpN8s

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 3, 2018