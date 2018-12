Sjáðu vandræðalegt atvik á Sky Sports – Vissi ekki nafnið á næst dýrasta leikmanni Everton

Það fer fram hörkuleikur í ensku úrvalsdeildinni í dag er lið Liverpool fær Everton í heimsókn.

Um er að ræða grannaslag en bæði lið leika í úrvalsdeildinni og er yfirleitt boðið upp á fjör er þau eigast við.

Sky Sports hitar að venju upp fyrir leikinn en einn starfsmaður sjónvarpsstöðvarinnar vakti heldur betur athygli í dag.

Hann var þá með myndir af leikmönnum beggja liða á skjá fyrir framan sig eða af þeim Virgil van Dijk og Richarlison.

,,Þessir tveir leikmenn hérna, Van Dijk og… Þessi Everton stjarna hérna,“ sagði þessi ágæti maður í beinni er hann ræddi leikinn.

Útlit er fyrir það að hann viti ekki hver Richarlison er en Brasilíumaðurinn kom til Everton í sumar frá Watford.

Richarlison hefur byrjað vel á tímabilinu en hann er næst dýrasti leikmaður í sögu Everton á eftir Gylfa Þór Sigurðssyni.

Atvikið er ansi vandræðalegt eins og má sjá hér.

„Van Dijk and eh….the Everton Star there“ Sky Sports presenter doesn’t know who the Everton player is. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Hahahahahahhahahahahha blue shite. pic.twitter.com/jcpeveBRvu

— A Dublin Red 🔴 (@adublinredYNWA) 30 November 2018