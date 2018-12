Allt varð vitlaust eftir jöfnunarmark Dier á Emirates – Sjáðu hvað gerðist

Það er frábær leikur í gangi þessa stundina en Arsenal og Tottenham eigast við í ensku úrvalsdeildinni.

Staðan er 2-1 fyrir Tottenham þessa stundina en Arsenal komst yfir snemma leiks með marki Pierre-Emerick Aubameyang úr vítaspyrnu.

Eric Dier jafnaði svo metin fyrir Tottenham áður en Harry Kane gerði annað mark sitt einnig úr vítaspyrnu.

Eftir mark Dier varð allt vitlaust en hann fagnaði marki sínu með því að þagga niður í stuðningsmönnum heimaliðsins.

Stephan Lichtsteiner ákvað að láta Dier heyra það í kjölfarið og brutust út mikil læti á hliðarlínunni.

Það ætlaði allt að sjóða upp úr en Mauricio Pochettino, stjóri Tottenham, mætti á svæðið til að róa sína menn niður.

Atvikið má sjá hér.

Eric Dier’s equaliser and it’s all kicking off in the North London Derby!!! #ARSTOT pic.twitter.com/mrqHGIXhiS

— Tom Cody (@tomcodycufc) 2 December 2018