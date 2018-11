Smalling er vegan og segir að það hjálpi sér mikið – Þetta fær hann sér í morgunmat

Chris Smalling varnarmaður Manchester United hefur hoppað um borð í vegan lestina.

Smalling smitaðist af þessu tískufyrirbæri í gegnum eiginkonu sína, fjöldi fólks hefur tekið upp þennan sið.

,,Þetta hefur gert svo margt gott fyrir líkama minn, þetta verður með mér restina af lífinu,“ sagði Smalling.

,,Eiginkona mín hefur verið vegan í mörg og fengið mig til að horfa á myndbönd um þetta.“

,,Í morgunmat fæ ég mér hafragraut eða ristabrauð með avakadó. Ég fékk mér alltaf prótein hristin eftir æfingar og geri það enn, hann er bara vegan núna.“

Smalling að ræða þetta má sjá hér að neðan.

Top vegan tips, courtesy of Chris Smalling.

Watch the full interview on Football Focus, this Saturday at 12:00 GMT on @BBCOne pic.twitter.com/uYHBNIeydh

— BBC Sport (@BBCSport) November 29, 2018