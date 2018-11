Fær Klopp leikbann fyrir þessi ummæli?

Svo gæti farið að UEFA skelli Jurgen Klopp stjóra Liverpool í leikbann vegna ummæla í gær.

Klopp var sár og svekktur eftir 2-1 tap gegn PSG í Meistaradeild Evrópu í gær.

Liverpool er upp við vegg og aðeins sigur gegn Napoli í síðustu umferðinni, kemur liðinni áfram.

Klopp og lærisveinar hans voru pirraðir á dómara leiksins og hvernig hann tók á meintum leikaraskap, leikmanna PSG.

,,Dómarinn þarf að vera undirbúinn fyrir svona leik, hann virkaði ekki undirbúinn,“ sagði Klopp.

Klopp lét fleiri ummæli falla en UEFA hefur tekið hart á orðum í garð dómara í gegnum tíðina.

KLOPP: – The ref needs to be prepared for a game like this, and he did not look prepared.

(@JanAageFjortoft) pic.twitter.com/V1ya4f5BPf

— Viasport Fotball (@ViasportFotball) November 28, 2018