Brjálaður Carragher: Skilur ekki hvernig Neymar og félagar geta talað við fjölskyldu sína

Svo gæti farið að UEFA skelli Jurgen Klopp stjóra Liverpool í leikbann vegna ummæla í gær.

Klopp var sár og svekktur eftir 2-1 tap gegn PSG í Meistaradeild Evrópu í gær.

Liverpool er upp við vegg og aðeins sigur gegn Napoli í síðustu umferðinni, kemur liðinni áfram.

Klopp var óhress með leikaraskap í leikmönum PSG og þá sérstaklega hjá Neymar. Jamie Carragher tók undir orð hans.

,,Þetta er mjög pirrandi, þú ert pirraður sem stuðningsmaður Liverpool. Sem maður sem elska fótbolta, fólk er að horfa á fótblta um allan, þetta er til skammar,“ sagði Carragher.

,,Ég skil ekki hvernig þeir fara heim og tala við fjölskyldu sina og eiginkonur.“

,,Þeir liggja í grasinu og velta sér, svona sér maður bara krakka á leikvelli.“

Myndband af þessum ummælum má sjá hér að neðan.

.@Carra23: – [The PSG players] should be embarrassed. I don’t know how they go back and speak to the families and wives in the players lounge.#ViasportFotball pic.twitter.com/UeglHJWsxv

— Viasport Fotball (@ViasportFotball) November 28, 2018