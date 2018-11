Þetta þarf að gerast ef Liverpool ætlar í 16-liða úrslit

Það er mikið undir í riðli C fyrir lokaumferð riðlakeppni Meistaradeildarinnar.

Í riðlinum leika Paris Saint-Germain, Liverpool, Red Star og Napoli en þau voru öll í eldlínunni í kvöld.

Liverpool er í þriðja sætinu fyrir lokaumferðina eftir 2-1 tap gegn PSG í kvöld. Liðið er tveimur stigum á eftir PSG og þremur stigum á eftir Napoli.

Liðið á þó enn fína möguleika á að komast áfram og nægir að vinna 1-0 sigur gegn Napoli á Anfield.

Ef Napoli skorar hins vegar þá nægir Liverpool ekki að vinna 2-1 og þarf liðið því að skora þrjú mörk og vinna með tveggja marka mun.

Napoli vann fyrri leik liðanna 1-0 á heimavelli og hélt því hreinu. Útivallarmörkin telja einnig í riðlakeppninni.

Ef Liverpool vinnur einnig 1-0 er liðið með betri markatölu en Napoli sem myndi koma liðinu í 16-liða úrslit.

*Deep breath, Liverpool fans, here’s what needs to happen*

IF: Liverpool beat Napoli at Anfield 1-0 they go THROUGH ✅

IF: Liverpool win 2-1 they go OUT on the away goals rule ❌

IF: Liverpool win by two or more goals they are THROUGH ✅

It’s not over yet! pic.twitter.com/lCQBJ5C563

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 28 November 2018