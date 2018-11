Sjáðu þegar Fellaini týndi krakkanum fyrir leik

Manchester United tókst að tryggja sæti sitt í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar í gær er liðið mætti Young Boys á Old Trafford.

United gat tryggt sér farseðilinn í næstu umferð með sigri og hafði betur 1-0 með marki frá Marouane Fellaini. United er því komið áfram í næstu umferð og skiptir lokaleikurinn gegn Valencia ekki miklu máli.

Í upphafi leiks gat United komist yfir þegar Marcus Rashford klikkaði á dauðafæri, Jose Mourinho stjóri hans var ekki glaður.

Í upphafi leiks vatki það athygli þegar Fellaini týndi krakkanum sem hann átti að leiða inn á völlinn.

Myndband af því er hér að neðan.

Fellaini losing a kid is my life summed up #MUFC pic.twitter.com/zebe2r8RMS

— jack neale (@jack__neale) November 27, 2018