Shaw var að flýta sér – Ýtti leikmanni Young Boys útaf

Luke Shaw, leikmaður Manchester United, vildi mikið vinna leik liðsins við Young Boys í Meistaradeildinni í gær.

United þurfti á sigri að halda til að tryggja sæti sitt í 16-liða úrslitum keppninnar.

Það reyndist enska liðinu erfitt en á 91. mínútu leiksins þá skoraði Marouane Fellaini sigurmark heimamanna.

Leikmenn Young Boys voru ekki að flýta sér og reyndi Shaw að hjálpa til eftir skiptingu sem átti sér stað á 81. mínútu.

Jean-Pierre Nsame gekk þá mjög rólega af velli sem Shaw tók ekki í mál og reyndi að hjálpa honum að hliðarlínunni.

Shaw birti sjálfur myndband af atvikinu sem má sjá hér.

Just look at it as a last dance mate pic.twitter.com/GzfTovD7Yu

— Luke Shaw (@LukeShaw23) 28 November 2018