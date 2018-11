Liverpool aldrei gengið eins illa á útivelli

Liverpool tapaði sínum þriðja leik í riðlakeppni Meistaradeildarinnar í kvöld er liðið heimsótti Paris Saint-Germain.

PSG hafði betur að lokum með tveimur mörkum gegn einu og er í góðri stöðu fyrir lokaumferð riðilsins.

Liverpool hefur gengið illa á útivelli í riðlakeppninni og eins og áður sagði var liðið að tapa sínum þriðja leik.

Napoli, Red Star og PSG unnu öll Liverpool á sínum heimavöllum en liðið vann bæði PSG og Red Star á Anfield.

Jurgen Klopp og félagar eiga í hættu á að missa af 16-liða úrslitunum sem fara fram á næsta ári.

Liverpool þarf að vinna Napoli í lokaleik riðlakeppninnar en sigur dugar ekki endilega til ef Napoli nær að skora í Liverpool-borg.

Liverpool have lost all three away games of a Champions League group stage for the first time ever.

1-0 vs. Napoli

2-0 vs. FK Crvena Zvezda

2-1 vs. PSG

Rough on the road for the Reds. 😳 pic.twitter.com/7IEQOjf5Rq

— Squawka Football (@Squawka) 28 November 2018