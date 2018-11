Mane hefur náð sér af veikindum

Sadio Mane sóknarmaður Liverpool er klár í slaginn fyrir leik liðsins gegn PSG á morgun í Meistaradeildinni.

Mane hefur verið að glíma við veikindi síðustu daga og gat ekki æft í gær.

Þessi öflugi leikmaður frá Senegal var hins vegar mættur á æfingu í dag og ætti að ná krafti.

Mane hefur verið í stuði á þessu tímabili en leikurinn á morgun fer fram í París.

Takist Liverpool að ná sigri er ljóst að Liverpool nánast komið áfram.

Sadio Mane will available to face Paris Saint-Germain on Wednesday after overcoming illness. The Senegal star had a problem on Monday but trained as normal ahead of the trip to France. #LFC

— Ben Dinnery (@BenDinnery) November 27, 2018