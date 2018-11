Leik Burnley og Newcastle frestað um 30 mínútur – Slys í leikmannagöngunum

Leik Burnley og Newcastle hefur verið frestað um 30 mínútur en leikurinn átti að hefjast klukkan 20:00.

Leikurinn er á Turf Moor, heimavelli Burnley en félagið gaf frá sér stutta tilkynningu nú rétt í þessu.

Slys átti sér stað í leikmannagöngum fyrir leik en enginn leikmaður félaganna eða starfsmaður slasaðist.

Eins og staðan er er óvitað hvað átti sér stað en Burnley segir að búið sé að flytja þann slasaða á sjúkrahús.

Greint er frá því að manneskjan sé með meðvitund að svo stöddu og er nú að fá læknishjálp.

Leikurinn hefst því klukkan 20:30 í stað 20:00.

Kick off at tonight’s game will be delayed by 30 minutes, due to a medical emergency in the players’ tunnel. Neither team or their staff are affected. The person involved has been taken to hospital in a conscious state.

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) 26 November 2018