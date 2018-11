Emery búinn að jafna árangur Wenger frá síðustu leiktíð

Lið Arsenal hefur verið á mikilli uppleið undanfarið undir stjórn Unai Emery sem tók við í sumar.

Emery tók við af Arsene Wenger eftir síðustu leiktíð en Frakkinn kvaddi eftir 22 ár við stjórnvölin.

Arsenal vann 2-1 sigur á Bournemouth á útivelli í dag og er nú taplaust í 17 leikjum í röð í öllum keppnum.

Þetta var fjórði útisigur Arsenal í deildinni á tímabilinu en liðið hefur unnið fjóra af sex.

Það er jafn góður árangur og á öllu síðasta tímabili er liðinu tókst aðeins að vinna fjóra af 19 leikjum.

Útlitið er því bjart fyrir Arsenal-menn en liðið er í fimmta sæti deildarinnar, einu stigi á eftir Chelsea sem er sæti ofar.

4 – Arsenal have won as many away games in the Premier League this season (4/6) as they managed in the entirety of last season’s campaign (4/19). Attitude. #BOUARS pic.twitter.com/zjdhvHq2Zo

— OptaJoe (@OptaJoe) 25 November 2018