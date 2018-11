Fékk rautt eftir 28 mínútur – Sjáðu hörmulega dýfu

James Maddison, leikmaður Leicester City, mun vilja gleyma leik liðsins við Brighton í dag.

Maddison hefur verið í fínu formi á leiktíðinni en entist í aðeins 28 mínútur í 1-1 jafntefli í dag.

Miðjumaðurinn var rekinn af velli í fyrri hálfleik en hann fékk gult spjald á 26. mínútu og svo annað tveimur mínútum síðar.

Annað gula spjald Maddison var í raun vandræðalegt en hann lét sig falla innan teigs og reyndi að blekkja dómarann.

Þessi dýfa var alls ekki sannfærandi og gerði dómarinn hárrétt með að lyfta upp rauða spjaldinu.

Dýfu hans má sjá hér.

James Maddison sent off for this dive 😮😮#LCFC pic.twitter.com/tW5kynFfCG

— ONSIDEVIEW.COM (@theonsideview) 24 November 2018