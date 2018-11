Eru þetta verstu kaup Real í mörg ár?

Það er óhætt að segja það að það hafi lítið gengið hjá stórliði Real Madrid á þessu tímabili í spænsku úrvalsdeildinni.

Real hefur alls ekki verið sannfærandi og rak þjálfara sinn Julen Lopetegui eftir hörmulega byrjun.

Santiago Solari tók við keflinu en hann sá liðið tapa 3-0 gegn Eibar á útivelli í hádegisleik dagsins.

Stuðningsmenn Real eru alls ekki sáttir og spyrja út í kaup liðsins á markverðinum Thibaut Courtois.

Courtois hefur ekki þótt standa undir væntingum á Santiago Bernabeu en Real hefur fengið á sig 19 mörk í 13 deildarleikjum.

Keylor Navas hefur undanfarin ár verið aðalmarkvörður Real og hefur þótt standa sig vel.

Menn spyrja sig því hvort kaupin á Courtois hafi einfaldlega verið heimskuleg en hann er nú aðalmarkvörður Real á kostnað Navas.

Courtois var áður markvörður Chelsea á Englandi en til samanburðar hefur Chelsea aðeins fengið á sig 8 mörk í 13 leikjum.

All Courtois has done this season is pick the ball out of his net several times. I’ve said it from day one, Keylor Navas was dropped for no reason.

— Rougéz 🦁 (@dboetan7i) 24 November 2018