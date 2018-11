Annar Gylfi mætti til leiks – Sjáðu muninn frá því á síðustu leiktíð

Everton er komið yfir gegn Cardiff í ensku úrvalsdeildinni en liðin eigast við á Goodison Park.

Gylfi Þór Sigurðsson er kominn til baka eftir meiðsli og var í byrjunarliði heimamanna í dag.

Það kemur engum á óvart að Gylfi hafi komið Everton yfir en hann skoraði sjötta mark sitt í deildinni í dag.

Gylfi átti í erfiðleikum á síðustu leiktíð á sínu fyrsta tímabili eftir að hafa komið frá Swansea fyrir risa upphæð.

Okkar maður var gagnrýndur fyrir sína frammistöðu en allt Everton liðið var þó í basli.

Gylfi er nú þegar búinn að bæta tölfræði sína frá því á síðustu leiktíð þrátt fyrir að hafa aðeins spilað 13 leiki.

Gylfi er kominn með sex mörk og tvær stoðsendingar tímabilið 2018/2019 gegn fjórum mörkum og þremur stoðsendingum á síðustu leiktíð.

Gylfi Sigurdsson in the Premier League for Everton:

2017/18: 27 games; 4 goals, 3 assists

2018/19: 13 games; 6 goals, 2 assists

Already bettering last season’s contribution. pic.twitter.com/d91hSbb12n

