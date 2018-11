Allt brjálað í Argentínu – Þrír leikmenn fluttir á sjúkrahús

Það fer fram stórleikur í Suður-Ameríku í kvöld er lið Boca Juniors og River Plate eigast við í úrslitum Copa Libertadores.

Um er að ræða seinni leik liðanna en fyrri leiknum lauk með 2-2 jafntefli á heimavelli Boca.

Það er gríðarlegur rígur á milli þessara liða en þau eru tvö sigursælustu félög í sögu Argentínu.

Það varð allt vitlaust á götum Buenos Aires fyrir leikinn sem átti að hefjast klukkan 20:00. Ólíklegt er að hann fari þó fram á settum tíma.

Ráðist var að liðsrútu Boca sem gerði sér leið á völl River og var flöskum og fleiru kastað í rútuna.

Samkvæmt nýjustu fregnum þurftu þrír leikmenn Boca að heimsækja sjúkrahús eftir árásina en margir gluggar rútunnar voru mölbrotnir.

Pablo Perez, leikmaður Boca, fékk gler í augað í árásinni og er nú verið að skoða hversu alvarleg þau meiðsli eru.

Óvíst er hvort að leikurinn fari fram eða hvort honum verði frestað.

This is the video from inside the Boca bus, which was attacked by River Plate fans as it entered El Monumental #Superfinal #CopaLibertadores pic.twitter.com/XmaigfAhew

— World Football Index (@WorldFootballi) 24 November 2018