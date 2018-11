Er Evra búinn að missa vitið? – Sjáðu hvað hann gerði við hráan kjúkling

Patrice Evra, fyrrum leikmaður Manchester United, er litríkur karakter og er mjög vinsæll á samskiptamiðlum.

Evra er mjög vinsæll á til að mynda Instagram þar sem hann birtir reglulega skondin myndbönd.

Frakkinn hefur nægan frítíma í dag en hann er án félags eftir stutta dvöl hjá West Ham á síðustu leiktíð.

Evra var fyrir það hjá Marseille í eitt ár en var áður hjá Juventus í þrjú tímabil.

Evra birti mjög undarlegt myndband í dag þar sem má sjá hann ‘leika’ sér með hráan kjúkling.

Evra hikar ekki við að setja hráan kjúkling í munninn á sér sem er í raun stórhættulegt og stranglega bannað.

Sjón er sögu ríkari.

Watching Patrice Evra prepare a chicken has to be the strangest thing on the internet right now 😱🤢

🎥 IG/patrice.evra pic.twitter.com/jZKlhJ5MNj

— ODDSbible (@ODDSbible) 21 November 2018