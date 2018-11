Sjáðu sárþjáðan Kylian Mbappe: Annað áfall PSG í kvöld

Kylian Mbappe leikmaður PSG meiddist í æfingaleik með Frakklandi í kvöld gegn Úrúgvæ.

Þetta er annað áfall PSG í kvöld, áður hafi Neymar farið meiddur af velli með Brasilíu.

Ljóst er að báðir gætu misst af stórum leikjum eins og viðureign gegn Liverpool í næstu viku.

Liðin eru saman í riðli í Meistaradeildinni og þar gæti PSG fallið úr leik með tapi.

Mbappe virkaði sárþjáður eins og sjá má hér að neðan.

Kylian #Mbappe exits #FRAURU injured, and France and PSG fans hold their breath.#OptusSport pic.twitter.com/mPFx4KalOC

— Optus Sport (@OptusSport) November 20, 2018