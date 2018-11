Guðbjörg framlengir við uppáhalds félagið sitt

Landsliðsmarkvörðurinn, Guðbjörg Gunnarsdóttir hefur framlengt samning sinn við Djurgår­d­en í Svíþjóð.

Hún er í annað sinn í herbúðum félagsins en Guðbjörg gekk fyrst í raðir félagsins árið 2009 og var í þrjú ár.

Hún snéri svo aftur árið 2016 og hefur varið mark liðsins af stakri prýði.

„Eitt ár í viðbót hjá upp­á­halds fé­lag­inu mínu,“ skrifaði hún á Twitter.

Guðbjörg hefur verið stór hlekkur í íslenska kvennalandsliðinu síðustu árin.

One more year in my favorite club ✍️😀 💛❤️💙 #DIF https://t.co/XsZzy6PyNn

— Guðbjörg Gunnarsd. (@GuggaGunnars) November 20, 2018