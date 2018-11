Ótrúleg endurkoma Hollands sem fer í undanúrslit – Sjáðu hvaða lið fara áfram

Þýskaland 2-2 Holland

1-0 Timo Werner(9′)

2-0 Leroy Sane(20′)

2-1 Quincy Promes(85′)

2-2 Virgil van Dijk(91′)

Holland er á leið í undanúrslit Þjóðadeildarinnar eftir ótrúlegan leik við Þýskaland í kvöld.

Þýskaland var fallið úr A-deild fyrir leik kvöldsins en byrjaði vel og komst í 2-0 með mörkum frá Timo Werner og Leroy Sane.

Staðan var 2-0 fyrir Þýskalandi þar til á 85. mínútu leiksins er Quincy Promes minnkaði muninn.

Virgil van Dijk tryggði Hollendingum svo stig í uppbótartíma og lokastaðan 2-2 í frábærum leik.

Stigið gerir mikið fyrir Holland sem er nú með jafn mörg stig og Frakkland í riðli 1. Bæði lið eru með sjö stig.

Frakkland hefði farið áfram ef Holland hefði tapað í kvöld en nú er það öfugt því þeir hollensku eru með betri markatölu.

Holland mun því leika í undanúrslitum ásamt Sviss, Portúgal og Englandi.

OFFICIAL: The UEFA Nations League semi-finalists have been confirmed:

🇳🇱 Netherlands

🇨🇭 Switzerland

🇵🇹 Portugal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Semi-finals and final to be played in June 2019. pic.twitter.com/RTVkNXsAsz

