Vakti athygli þegar Kane afhenti Rooney verðlaunin – Sjáðu af hverju

Wayne Rooney spilaði kveðjuleik fyrir enska landsliðið í gær en liðið mætti þá Bandaríkjunum.

Rooney spilaði sinn 120. landsleik á ferlinum en hann lagði skóna á hilluna fyrir tveimur árum.

Rooney er markahæsti leikmaður í sögu landsliðsins en hann gerði 53 mörk í 120 leikjum sem er góður árangur.

Það var Harry Kane sem afhenti Rooney verðlaunin og er ástæða fyrir því. Rooney telur að Kane muni á endanum bæta metið sitt.

,,Ég get ekki beðið eftir því að láta hann fá verðlaunin einn daginn,“ sagði Rooney.

,,Ég bað Harry um að láta mig fá þessi verðlaun því ég trúi því að hann muni bæta metið mitt.“

,,Það var frábært að fá að stíga aftur á völlinn fyrir framan stuðningsmennina, það var sérstakt fyrir mig og fjölskylduna.“

A great end to @WayneRooney‘s @England career. Lots of money raised for charity and a solid win. A good night. 👌 #England #ThreeLions #ENGUSA pic.twitter.com/9m3HAKHVgU

— Harry Kane (@HKane) 15 November 2018