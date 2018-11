Mourinho fór eftir 65 mínútur af leik Belgíu og Íslands – Útskýrir af hverju hann var á leiknum

Íslenska karlalandsliðið spilaði upp á stoltið í gær er strákarnir heimsóttu stórlið Belgíu. Um var að ræða leik í Þjóðadeildinni en Ísland var fallið um deild fyrir leikinn í gær.

Belgar höfðu að lokum betur með tveimur mörkum gegn engu en bæði mörkin komu í síðari hálfleik. Ísland stóð vaktina vel mest allan leikinn en tvö einstaklingsmistök kostuðu stig að lokum.

Michy Batshuayi var maðurinn sem reyndist of stór biti fyrir Ísland og gerði bæði mörkin í 2-0 sigri.

Jose Mourinho stjóri Manchester United var í stúkunni og líklega að fylgjast með leikmönnum fyrir sitt lið.

Mikil þoka var á vellinum en Mourinho fór af vellinum eftir 65 mínútur, þá náðu fréttamenn á hann. ,,Það var veðrið,“ sagði Mourinho þegar hann var spurður um ástæðu þess að hann væri á vellinum.

Myndband af þessu má sjá hér að neðan.

You got to love his laugh:

Jose Mourinho watched 65 minutes of Belgium – Iceland yesterday.

🎤 @VTMNIEUWS : “What brings you to misty Belgium?”

🗣 Jose Mourinho: “The weather.” 👹 (laughs out loud)#mufc

pic.twitter.com/vnM4AcdBTZ

— Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) November 16, 2018