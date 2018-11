Missti sig eftir frábært sigurmark Salah – ,,Yes you can, Salah, superman“

Mohamed Salah er besti leikmaður Egyptalands í dag og treystir þjóðin yfirleitt á hann í mikilvægum leikjum.

Salah var á sínum stað í leik gegn Túnis í dag og tryggði Egyptalandi dramatískan 3-2 sigur.

Bæði lið höfðu þó tryggt sér sæti í næstu umferð Afríkukeppninnar en Eswatini og Níger eru á botninum með eitt stig.

Leikurinn var mikilvægur um hvort liðið næði efsta sætinu og eftir að hafa lent undir snemma þá vann Egyptaland 3-2 sigur.

Salah skoraði frábært mark undir lokin til að tryggja sínum mönnum sigur. Lýsandinn var þó í aðalhlutverki.

,,Yes you can, Salah, superman,“ sagði lýsandinn mjög ástríðufullur er hann sá um að fjalla um leikinn.

Sjón er sögu ríkari.