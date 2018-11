Jokanovic rekinn og Ranieri tók við – Hann var fyrsti leikmaðurinn sem Ranieri keypti

Fulham hefur ákveðið að ráða Claudio Ranieri sem nýjan knattpyrnustjóra félagsins í stað Slaviša Jokanović.

Ranieri gerði Leicester að Englandsmeisturum fyrir rúmum tveimur árum en var síðan rekinn á næstu leiktíð á eftir.

Ranieri hefur gríðarlega reynslu en hann hefur einnig starfað hjá Chelsea á Englandi.

Eftir ömurlega byrjun var ákveðið að reka Jokanović en hann kom liðinu upp í maí á þessu ári.

Fótboltinn getur verið fyndinn því Jokanović var fyrsti leikmaðurinn Ranieri keypti til Chelsea árið 2000.

