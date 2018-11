Rooney útilokar að snúa aftur – ,,Það væri ekki gott fyrir börnin mín“

Wayne Rooney framherji DC United, útilokar það að snúa aftur til Englands og spila þar.

Rooney fór frá Everton í sumar og átti geggjað hálft ár með DC United í MLS deildinni.

Hann er nú að fara að spila kveðjuleik sinn með enska landsliðinu en ætlar ekki að mæta aftur í deildina.

,,Ég ákvað að fara til Bandaríkjana, þegar ég tek ákvörðun þá vil ég standa við hana. Ég vil borga DC til baka, ég hef séð talað um að lán til baka en ég vil það ekki,“ sagði Rooney.

,,Ég er að finna mig í Bandaríkjunum og börnin fara í skóla þar, það væri ekki gott af mér að flytja þau fram og til baka. Ég mun klára ferilinn í Bandaríkjunum.“

"I am not prepared to do that. I will finish my career in America"

