West Ham var að fá Nasri en hætti við – Sjáðu af hverju

Fyrr í dag var greint frá því að Samir Nasri, fyrrum leikmaður Manchester City, væri á leið til West Ham.

Nasri hefur undanfarna mánuði verið í banni frá fótbolta eftir að hafa tekið inn ólögleg efni er hann var hjá Sevilla.

Nú er banninu að ljúka og sýndi West Ham miðjumanninum áhuga. Hann mætti í læknisskoðun í dag.

Samkvæmt the Mirror er West Ham byrjað að skoða aðra möguleika en Nasri er einfaldlega í engu standi til að spila í efstu deild.

Matty Lawless, blaðamaður Mirror, segir að Nasri hafi mætt ‘feitur’ til félagsins í dag og mun ekki standast próf félagsins.

Nasri var frábær leikmaður á sínum tíma og á að baki fjölmarga leiki fyrir bæði Arsenal og City.

Nasri looking very unlikely now. Arrived somewhat ‘overweight’, I hear. And the plan was to heavily medical him anyway. West Ham already looking at other options. https://t.co/Rpr0oWbtZG

— Matty Lawless (@mattylawless) 12 November 2018