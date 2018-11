Ótrúleg sigurmark Cardiff í dag – Laug svo að dómaranum

Varnarmaðurinn Sol Bamba skoraði sigurmark Cardiff City í dag sem vann 2-1 sigur á Brighton.

Á lokamínútu venjulegs leiktíma tryggði Bamba heimamönnum sigur með virkilega skrautlegu marki.

Nokkrir leikmenn áttu skot að marki áður en Bamba kom loksins knettinum í netið og fagnaði gríðarlega.

Bamba laug svo að dómaranum Martin Atkinson eftir markið en hann neitaði að hafa farið úr treyjunni í fagnaðarlátunum.

Bamba laug þar að Atkinson en hann var ekki lengi að fara út treyjunni og fagna markinu innilega.

Sem betur fer fyrir hann þá missti Atkinson einhvern veginn af því og slapp Bamba því við gult spjald.

Markið má sjá hér.

